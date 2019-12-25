Более 90 человек погибли в районе Арвайлер в Германии при наводнении

Пострадавшими на федеральной земле считаются 618 человек.

Более 90 человек погибли в районе Арвайлер на западе Германии при наводнении. Об этом рассказали представители правоохранительных органов в городе Кобленце. Жертвы вызваны стихийными разрушениями после проливных дождей и потопа.

Погибли более 90 человек. Есть опасения, что их будет больше. Кроме того, полицейскому управлению известно в общей сложности о 618 пострадавших. пресс-служба полиции Германии

Напомним, что ливни в стране начались в понедельник. Дожди привели к подтоплению территорий на западе и юго-западе ФРГ. Из берегов вышли крупные притоки Рейна - Ар и Мозель, небольшие реки - Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт.

На западе Германии объявили режим военной катастрофы.

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