Аннегрет Крамп-Карренбауэр утвердила режим на западе ФРГ.

На западе Германии объявили режим военной катастрофы. Об этом во время брифинга с журналистами сообщила глава оборонного ведомства Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Она уточнила, что режим введен на западной части страны из-за ливней и потопа.

Инстанции, принимающие решения, будут вынесены вперед, точнее именно туда, где они необходимы. Например, командир подразделения на месте теперь может решить, будет ли предоставлена бронированная эвакуационная машина, военный грузовик или генератор, если появится в наличии. пресс-служба Минобороны Германии

В настоящее время помогают устранять последствия разбушевавшейся в ФРг стихии 850 военнослужащих бундесвера.На данный момент в местных СМИ сообщают, что жертвами непогоды стали свыше 100 человек. Пропавшими без вести числятся около 1,3 тысячи граждан.

В Германии при обрушении домов из-за наводнения погибли люди.

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