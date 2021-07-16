Режим ЧС введен в Эрфтштадте.

В Германии при обрушении домов из-за наводнения погибли люди. ТРагедия произошла на территории города Эрфтштадт. Об этом рассказали местные журналисты со ссылкой на власти Кельна. Ранее чиновники объявили о массовой эвакуации населения из региона Эрфт из-за выхода из берегов одноименной реки. Сейчас в регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Есть жертвы. представитель администрации

В настоящее время спасатели могут вывезти людей только на плавательных средствах. Обращения о помощи продолжают поступать в экстренные ведомства региона. Эвакуация населения осложнена произошедшей утечкой газа. В администрации не называют число пострадавших и пропавших без вести, так как цифры постоянно меняются из-за продолжающегося бедствия.

Bild: число жертв наводнения в Германии увеличилось до 80. Число жертв наводнения на юге Бельгии выросло до 11.

Видео: YouTube / Bloomberg Markets and Finance