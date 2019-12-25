Bild: около 700 жителей эвакуировали на западе Германии из-за прорыва дамбы

Сооружение не выдержало напора воды в реке Рур.

Около 700 жителей района Хайнсберг, расположенного на федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия на западе Германии пришлось эвакуировать. Об этом сообщили немецкие журналисты из издания Bild со ссылкой на правоохранительные органы. Известно, что местное население покинуло дома из-за прорыва дамбы, установленной на реке Рур.

Спасательные службы ведут операцию по поиску людей. Они эвакуируют граждан из

района Офховен города Вассенберг. Позже представители власти будут устанавливать ущерб от прорыва сооружения на реке.

Напомним, что с понедельника в Германии ливни, которые стали причиной разрушительного наводнения. Из берегов вышли Рейна Ар и Мозель, а также Зауэр, Прюм, Нимс, Киль и Эрфт. Наибольший удар пришелся на регионы Северный Рейн - Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. Сильно пострадал округ Арвайлер. Там погибли более 90 человек, пострадали 618 немцев. По всей стране из-за стихийного бедствия погибли 133 человека.

Меркель: масштабы наводнения на западе ФРГ можно будет оценить лишь в ближайшие дни.

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