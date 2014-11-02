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Ливни привели к подтоплениям в нескольких регионах Австрии

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Информация о жертвах и пострадавших в экстренные службы не поступала.

В некоторых регионах Австрии сильные дожди стали причиной подтоплений. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Австрийскую службу по предупреждению стихийных бедствий.

Согласно данным ведомства, из-за превышения нормы осадков из берегов вышла река, вследствие чего произошло наводнение в центре города Халлайн, который расположен в федеральной земле Зальцбург.

Из-за непогоды оказались  разрушеными автомобильные дороги. Вода затопила улицы. Власти призвали людей оставаться дома и не пользоваться подвалами и подземными гаражами. 

Информация о жертвах и пострадавших в экстренные службы не поступала.

Напомним, масштабное наводнение в соседней Австрии ФРГ началось после сильных ливней в ночь на 14 июля в федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн – Вестфалия. Стихия разрушила мосты, дома и дороги, произошли обрывы ЛЭП. Из-за наводнения на западе Германии погибли как минимум 156 человек. Сейчас известно в общей сложности о 670 пострадавших.

Ранее в Баварии объявили режим ЧС из-за наводнений.

Видео: Youtube/World Is Dangerous

Теги: австрия, наводнение, подтопления, халлайн
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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daimir
Сегодня 16:34

LOS FANOMENOS NATURALES QUE PRECIDEN HOY EN DIA EN EL MUNDO SON ATERRADORES, Y MAS A UN LAS FUERTES LLUVIAS QUE DEJAN INUNDACIONES...

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