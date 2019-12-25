В Австрии электричка со школьниками сошла с рельсов и упала в реку

Пострадали 17 человек.

В Австрии пассажирская электричка со школьниками сошла с рельсов. Об этом рассказал глава региональной спасательной операции, которой руководит Красный Крест. Инцидент зафиксирован на федеральной земле Зальцбург. На данный момент известно, что один из вагонов упал в реку Мура. В пригородном поезде находилось 54 человека (несовершеннолетние). Из них легко травмировались только 17.

В поезде находились 54 школьника, 17 человек получили легкие травмы...Многие из федеральной земли Штирия. Антон Шильхер, специалист

Все пострадавшие являются гражданами Австрии. На месте происшествия работают 30 спасателей, а также 10 машин скорой помощи. В операции задействован один вертолет. По предварительной версии, случившееся стало возможным из-за повреждения железнодорожной колеи из-за корня дерева или погодных условий.

На перегоне станций "Горелово – Лигово" под колесами электрички погиб мужчина.

Фото: Pixabay.com