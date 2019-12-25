На перегоне станций "Горелово – Лигово" под колесами электрички погиб мужчина

По словам машиниста, мужчина сидел в колее, после примененного сигнала повышенной громкости, он встал, но уйти с железнодорожных путей не успел.

В Петербурге на перегоне станций "Горелово – Лигово" травмирован мужчина. Об этом сообщила пресс-служба СПб-Балтийского ЛО МВД России на транспорте.

Вчера, около 19:00, в дежурную часть поступило сообщение о гибели человека под колесами пригородной электрички. Инцидент произошел между станциями Горелово – Лигово. В настоящее время установлена личность смертельно травмированного мужчины, им оказался 40-летний житель Кировской области.

По словам машиниста, мужчина сидел в колее, после примененного сигнала повышенной громкости, он встал, но уйти с железнодорожных путей не успел. Экстренное торможение не помогло избежать наезда.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее электричка насмерть сбила мужчину на перегоне Стрельна – Новый Петергоф.

Фото: Piter.tv