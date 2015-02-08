В Баварии объявили режим ЧС из-за наводнений

Больше всего от стихии пострадали Берхтесгаден и Бишофсвизен.

В административном округе Верхняя Бавария из-за наводнения и оползней, которые стали последствиями обильных осадков, введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом информирует агентство DPA со ссылкой на данные районного управления.

Сообщается, что больше всего от стихии пострадали Берхтесгаден и Бишофсвизен на юго-востоке Баварии. Власти рекомендуют гражданам покинуть подвальные помещения и ограничить себя от пребывания на улицах, так как уровень воды продолжает повышаться.

Согласно данным СМИ, в настоящее время отрезаны многие населенные пункты, также прервано железнодорожное сообщение. Власти ФРГ оценивают сложившуюся ситуацию как тяжелую, однако, есть уверенность справиться с ней в короткие сроки.

Напомним, масштабное наводнение в ФРГ началось после сильных ливней в ночь на 14 июля в федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн – Вестфалия. Стихия разрушила мосты, дома и дороги, произошли обрывы ЛЭП. Из-за наводнения на западе Германии погибли как минимум 156 человек. Сейчас известно в общей сложности о 670 пострадавших.

Ранее в результате торнадо в Канаде пострадали восемь человек.

Видео: Youtube/Marcus T.