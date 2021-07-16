Вихрь прошелся по провинции Онтарио.

В результате торнадо в Канаде пострадали восемь человек. Об этом рассказали местные журналисты с телеканала CTV. По данным источника, инцидент зафиксирован на территории провинции Онтарио в городе Барри. Стихийное явление повредило десятки жилых зданий в спальных районах. Город находится в 115 километрах в северном направлении от Торонто.

Сильный ветер перевернул множество транспортных средств, деревья, ограждения и другие инфраструктурные конструкции. В настоящее время сведений о жертвах торнадо нет. Власти города объяснили, что вихрь сформировался из-за аномальной жары, которая установилась в провинции несколько недель назад. Национальное метеорологическое бюро Канады успело выпустить предупреждение об опасности до прихода торнадо.

Число жертв наводнения на юге Бельгии выросло до 11.

Видео: YouTube / The 4K Guy - Fire & Police