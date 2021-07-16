В Бельгии объявили день траура по жертвам наводнений

Из-за стихийного бедствия в стране погибли десятки человек.

В Бельгии 20 июля объявлен днем национального траура из-за большого числа жертв в результате наводнений. Об этом в Twitter написали премьер-министр королевства Александр де Кроо.

Политик написал, что в день траура у жителей страны будет время поразмышлять о больших человеческих жертвах и выразить благодарность за проявленную солидарность и чувство единства среди граждан.

Напомним, что в ночь на 15 июля в южной части Бельгии началось наводнение из-за высокого количества выпавших осадков. В результате стихийного бедствия погибло не менее 23 человек, десятки тысяч домов остались без электричества.

Видео: YouTube / Alexander De Croo