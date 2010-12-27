Бурдасов поделился впечатлениями от первого матча после возвращения в "СКА"

Матч закончился проигрышем петербургского клуба.

Нападающий Антона Бурдасов, который совсем недавно вернулся в состав "СКА" рассказал о первом матче 16-го тура регулярного чемпионата КХЛ против "Спартака", пишет пресс-служба хоккейного клуба. Игра закончилась со счетом 2:3 не в пользу петербуржцев, но на счету Бурдасова в этом матче была одна шайба в ворота противника.

Хоккеист отметил, что эмоции от возвращения, несмотря на проигрыш в состязании, положительные.

"Постараюсь помочь команде, чем смогу", – сказал Бурдасов.

"Спартак" для петербургского клуба – сильный оппонент. Хоккеист признался, что с этой командой "всегда тяжело играть", игроки там мастеровитые и настроенные на выигрыш.

"Нужно выходить и выигрывать каждую игру, хотя понятно, что "Спартак" – принципиальный соперник", – заключил нападающий.

Ранее мы рассказывали, что педагог из Петербурга победила в конкурсе "Учитель года России".

Фото: ska.ru