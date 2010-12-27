Педагог из Петербурга победила в конкурсе "Учитель года России"

Мария Зенкова стала первой жещиной-педагогом из Петербурга, которая выиграла конкурс "Учитель года России". Победительница преподает французский язык в гимназии №171 Центрального района. Об этом сообщила пресс-служба комитета по образованию Северной столицы.
"Представлять Санкт-Петербург на конкурсе – это большая ответственность, но справляться с этой непростой задачей помогает опыт, накопленный Петербургской школой, и поддержка педагогического сообщества города",
- поделилась Мария Зенкова.
"Учитель года" отметила, что самым сложным для нее стало испытание "Образовательный проект". За четыре часа найти решение проблемы, возникшей в современной образовательной организации. Самыми интересными женщина назвала задания "Урок" и "Внеурочное занятие", так как там нужно было работать с детьми.
Педагогический стаж победителя составляет 10 лет. Зенкова считает, что одержать победу в конкурсе ей помог опыт, поддержка коллег, а также то, что французский язык не является распространенным предметом, и потому может привлечь внимание.
"Много планов, идей, интересных предложений о сотрудничестве, которые хочется реализовать. И главное, стать "Учителем года" – высшая оценка труда, но с этой вершины открывается вид на еще более интересные и привлекательные перспективы",
- подвела итог конкурса Мария Зенкова.
В качестве трофея женщина получила хрустального пеликана. Стоит отметить, что до недавнего времени награду получали лишь мужчины.
Фото: пресс-служба комитета по образованию
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