СКА проиграл "Спартаку" в матче КХЛ

Игра закончилась со счетом 3:2.

Хоккейный матч между СКА и "Спартаком" закончился в пользу московского клуба. Игра состоялась на "Ледовой арене" в Петербурге вечером 7 октября в рамках Континентальной хоккейной лиги.

Спартак выиграл у команды из Петербурга со счетом 3:2. Первую шайбу в ворота СКА противники забили на 8-й минуте матча. Счет удалось временно сравнять, когда у обоих клубов было по два гола, однако на 60-й минуте московскому клубу удалось вырваться вперед и затем удерживать оборону.

На данный момент СКА находится на пятом месте в турнирной таблице. В следующий раз команда сыграет 10 октября с "Автомобилистом".

Фото: пресс-служба СКА