Блогеры продолжают снимать видео, в которых отмечается неоднозначность действующих норм.

Одной из главных тем обсуждения в российской блогосфере остается тема вакцинации от коронавируса. Не миновала данная тема и популярную молодежную соцсеть TikTok, где молодые (и не только) пользователи могут делиться своими взглядами на мир вместе со своими ровесниками. Корреспондент Piter.tv рассмотрел, о чем говорит соцсеть, посмотрев тематические видео, а также сопоставил ситуацию с реальностью.

Видео

Natali Bertolini – 48.5 тыс. подписчиков, более 8 млн. показов видео

В этом ролике девушка старается делать выводы о вакцинации из новостей, однако конкретного призыва к действию вывести не получается. В видео "Ребят, че делать-то?" она рассказывает о противоречащим друг другу высказываниям, которые получает рядовой пользователь сети из окружающего информационного поля. "Необязательная вакцинацинация, но обязательная", "вакцинируйтесь и не будете болеть, хотя будете болеть, но не тяжело", "локдауна не будет, но эпидситуация плохая, поэтому наверное будет". Сам текст основан на посте комика Гарика Харламова.

В комментариях к видео люди разделились на два лагеря. Кто-то активно просит людей привиться, чтобы жить дольше, кто-то пишет о замеченных у родственников "летальных последствиях" после вакцинации, но, как обычно бывает в тысячах ветках комментариев в соцсетях, все уходит во флуд.

nnya_zhee – 541 тыс. подписчиков, более 61 тыс. показов видео

В этом ролике девушка отказывается от "необязательной" прививки, хоть и лишается походов в клубы, рестораны и возможности работать. Хотя если в прививке нет необходимости, то откуда взялись все ограничения – задается вопросом блогер.

deeradam – 10.7 тыс. подписчиков, более 239.5 тыс. показов видео

Здесь девушка нервно смеется от "необязательной" прививки, из-за отсутствия которой ее могут уволить.

arishhola – 61.5 тыс. подписчиков, более 1 млн. показов видео

В скетче девушка, будучи привитой российской вакциной, не может улететь в Испанию. Причина в том, что российская вакцина от ковида "Спутник V" не одобрена европейскими властями, а в самой стране ее не-гражданам прививаться любой другой вакциной, одобренной в ЕС, не разрешается. При наличии российского сертификата о прививке люди не всегда могут позволить себе отдых за рубежом – такой делается вывод.

marygorodetskaya – 14.7 тыс. подписчиков, более 400 тыс. показов видео

В этом видео девушка утверждает, что она медицинский работник и поясняет, что при помощи прививки получится перенести болезнь, вызванную коронавирусом, без попадания в реанимацию. Организм с прививкой перенесет заболевание в более легкой форме, чем без нее.

Тем временем

По данным на 21 июля, российская вакцина от коронавируса "Спутник V" зарегистрирована в 69 странах, среди которых страны Европы – Венгрия, Сербия, Словакия, Республика Сербская и многие другие. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявлял о регистрации российской вакцины в Республике Чили.

Российский фонд прямых инвестиций подал заявку на регистрацию "Спутника V" на территории ЕС в январе текущего года после завершения научных консультаций с европейским регулятором. РФПИ рассчитывает, что Всемирная организация здравоохранения одобрит "Спутник V" грядущей осенью.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил в рамках просветительской кампании "Разберемся в вакцинах вместе" российского общества "Знание", что итоговый отчет исследования российской вакцины "Спутник V" будет готов в октябре.

В центре Гамалеи не выявили серьезных побочных реакций на "Спутник V". Об этом на онлайн-заседании научного совета РАН сообщила кандидат биологических наук Дарья Егорова. По сведениям эксперта, серьезные побочные реакции на препарат, а также летальные случаи от использования вакцины не выявлены. По информации от специалистов, препарат от НИЦ имени Гамалеи не воздействует на человеческий геном, так как эти аденовирусы не способны размножаться в человеческом организме.

Глава НИЦ Александр Гинцбург оценил риск бесплодия после вакцинации. По словам медика, постановка вакцины от коронавируса в будущем не грозит людям невозможностью произвести потомство. Он напомнил, что препарат "Спутник V" создан на основе аденовируса, с которым человечество знакомо очень давно.

Piter.TV на основе информации официальных источников ранее подробно рассказывал о трех зарегистрированных отечественных вакцинах.

Материал подготовила Анастасия Косичкина, Piter.tv