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Сегодня, 13:10
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В центре Гамалеи не выявили серьезных побочных реакций на "Спутник V"

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Специалисты не зафиксировали ни одной смерти после прививки "Спутником V".

В центре Гамалеи не выявили серьезных побочных реакций на "Спутник V". Об этом на онлайн-заседании научного совета РАН сообщила кандидат биологических наук Дарья Егорова. По сведениям эксперта, серьезные побочные реакции на препарат, а также летальные случаи от использования вакцины не выявлены.

Мы не зарегистрировали ни одного вакциноассоциированного серьезного побочного явления и ни одной смерти, которая может быть ассоциирована с применением вакцины

Дарья Егорова, российский биолог

В НИЦ имени Гамалеи отметили, что специалистам удалось подтвердить высокий уровень безопасности вакцины.

Испытания "Спутника V" среди пациентов с онкозаболеваниями могут начать в ближайшие месяцы.

Видео: Facebook / Пресс-центр "Россия сегодня" 

Теги: безопасность, вакцина, ним им гамалеи, побочные эффекты, спутник v
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

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Albunty Outsics
Сегодня 13:24

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Vitaliyh5
Сегодня 13:30

Не стал бы доверять спутнику V,много людей не доверяют

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