В центре Гамалеи не выявили серьезных побочных реакций на "Спутник V". Об этом на онлайн-заседании научного совета РАН сообщила кандидат биологических наук Дарья Егорова. По сведениям эксперта, серьезные побочные реакции на препарат, а также летальные случаи от использования вакцины не выявлены.
Мы не зарегистрировали ни одного вакциноассоциированного серьезного побочного явления и ни одной смерти, которая может быть ассоциирована с применением вакцины
Дарья Егорова, российский биолог
В НИЦ имени Гамалеи отметили, что специалистам удалось подтвердить высокий уровень безопасности вакцины.
Испытания "Спутника V" среди пациентов с онкозаболеваниями могут начать в ближайшие месяцы.
Видео: Facebook / Пресс-центр "Россия сегодня"
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Не стал бы доверять спутнику V,много людей не доверяют