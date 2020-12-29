Специалисты не зафиксировали ни одной смерти после прививки "Спутником V".

В центре Гамалеи не выявили серьезных побочных реакций на "Спутник V". Об этом на онлайн-заседании научного совета РАН сообщила кандидат биологических наук Дарья Егорова. По сведениям эксперта, серьезные побочные реакции на препарат, а также летальные случаи от использования вакцины не выявлены.

Мы не зарегистрировали ни одного вакциноассоциированного серьезного побочного явления и ни одной смерти, которая может быть ассоциирована с применением вакцины Дарья Егорова, российский биолог

В НИЦ имени Гамалеи отметили, что специалистам удалось подтвердить высокий уровень безопасности вакцины.

Испытания "Спутника V" среди пациентов с онкозаболеваниями могут начать в ближайшие месяцы.

Видео: Facebook / Пресс-центр "Россия сегодня"