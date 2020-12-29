В центре Гамалеи оценили эффективность вакцины "Спутник V"

Биолог рассказала об эффективности иммунитета к инфекции после прививки.

В НИЦ имени Гамалеи оценили эффективность вакцины "Спутник V". Об этом на пресс-конференции в центре МИА "Россия сегодня" рассказала кандидат биологических наук Дарья Егорова. По сведениям от эксперта, действенность в выработке клеточного иммунитета к коронавирусу после прививки близка к 100%.

Иммунологическая эффективность, которая, собственно, касается клеточного и гуморального иммунного ответа, в плане гуморального иммунного ответа она превышает 98% на данный момент по тем результатам, которые у нас есть, и по клеточному иммунитету она стремится к 100% Дарья Егорова, российский биолог

Напомним, что Минздрав России зарегистрировал "Спутник V" в августе 2020 года. Разработка препарата велась специалистами НИЦ имени Гамалеи. Вакцина стала первой зарегистрированной от коронавирусной инфекции в мире.

Дневник вакцинации: реакция организма на второй компонент "Спутник V".

Фото: Piter.tv