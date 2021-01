Дневник вакцинации: реакция организма на второй компонент “Спутник V”

Редактор Piter.TV Олеся Сапожникова вновь отправилась в медицинский кабинет. На этот раз ей ввели вторую фазу вакцины "Спутник V". Организм коллеги достаточно бурно отреагировал на прививку.

Познакомиться с рассказом журналиста о первом этапе вакцинации можно здесь.

День вакцинации вторым компонентом "Спутник V" (25 января)

12:30 Возвращаюсь в ту же поликлинику, в которой делала прививку первый раз. Процедура ничем не отличается от первой прививки. После гардероба у меня проверяют фамилию по спискам и направляют на осмотр к врачу. Я снова подписываю необходимые документы, рассказываю в деталях о том, как перенесла вакцину после 4 января.

Узнаю от врачей, что такая высокая температура (выше 39 градусов) была только у меня и еще одного молодого человека после прививки в нашей группе вакцинированных. А я и не сомневалась в собственной уникальности. На этот раз врачи дали новые рекомендации. Например, посоветовали принять антигистаминное и парацетамол вечером сразу, еще до того как температура поднимется выше 37,5. Сказали, что, возможно, это предотвратит симптомы, которые были у меня в первый раз. Окей, проверим.

Задаю вопрос, который задавали мне очень многие знакомые и подписчики в социальных сетях спрашивают: "А зачем нужно идти второй раз на прививку? Ты же уже один раз вакцинировалась?". Очевидно, что многие не понимают, что такое двухкомпонентная вакцина. Врач простым языком объяснила, в чем суть процесса. Оказывается, что существует два самых распространенных серотипа аденовируса AD26 и AD5. В каждому из них "приделывают" часть коронавируса, не способного размножаться. В первый раз во время прививки ставят вакцину с AD26+коронавирус, во втором случае - AD5+коронавирус. По словам медика, это нужно, чтобы человек "точно не заболел". Примечательно, что такая вакцинация проводится впервые, так как повторные прививки уже существуют, но как правило, они предусматривают введение одного и того же вещества, чтобы усилить эффективность формирования антител. Например, это оправдано для пневмококковой инфекции.

Дохожу до прививочного кабинета. Там уже сидят двое, мы ждем, когда соберется наша пятерка (напоминаю, что одна партия вакцины рассчитана на пять доз). Спустя полчаса группа набралась. Я иду в кабинет третьей. Прививку медсестра делает в ту же руку, что и в прошлый раз (в какую руку ставить - неважно, если уже исчезли болезненные ощущения после первой прививки). Все проходит быстро, в этот раз сам момент укола был слегка болезненным. В прошлый раз я даже не заметила, как мою руку укололи, но в этот раз все почувствовала.

Решила по совету доктора остаться в здании еще на полчаса, чтобы можно было отследить острую реакцию организма в случае, если она возникнет. Рядом со мной остался сидеть еще один вакцинированный. Все остальные пациенты быстро разбежались по своим делам. Спустя несколько минут после выхода из кабинета я почувствовала жар. Сначала решила, что, возможно, он вызван моим ерзаньем при попытках сфотографировать место укола. Позже мой сосед спросил, не ощущаю ли я жар после укола, так что, возможно, он чувствовал то же самое.

Перед выходом из поликлиники решила уточнить вопрос с неправильными датами в Дневнике вакцинации на Госуслугах. Рассказываю о проблеме, с которой столкнулась. Мне в ответ сотрудница поликлиники удивляются: "А зачем его заполнять?". Ну, отвечаю,...чтобы врачи знали, какие у меня симптомы были



Сотрудница поликлиники: "Да туда никто не смотрит вообще"

Я: "Д"анные же отправляются в Минздрав…для статистики"

СП: Мы тоже отправляем. Больше никто о проблемах с этим не говорил"

Я: "Я поспрашивала, мне ответили, что просто не пользуются этим ресурсом на Госуслугах"

СП:А, ну если не пользуются...Хотите, можете обратиться… и далее меня провожают к ответственному за этот вопрос. Мужчина в халате обещает проверить данные, отправленные на портал. К слову, до сих пор никаких изменений на сайте я не зафиксировала.

На Госуслугах мне в очередной раз просто дали вежливый ответ ни о чем, никак не помогли, а затем перевели с консультанта Татьяны на консультанта Андрея и совсем "слились с темы". От своего соседа по вакционной пятерке я узнала, что у него такой проблемы нет и все даты на Госуслугах расставлены правильно. Ну что ж, не сомневаюсь в своей уникальности уже во второй раз.

Возвращаюсь домой к 15 часам. К слову, прививку мне сделали около часа дня. Решаю, что теперь каждый час нужно следить за температурой, чтобы не упустить момент возможного ухуджения. Пока что показатели в норме. Я основательно подготовилась к тому, что меня ждет: ведь у меня в бэкграунде - опыт с прошлого раза. Я поставила рядом с кроватью столик с необходимыми таблетками, градусник, рядом поставила полуторалитровую бутылку с водой и стакан. На всякий случай опять приготовила мазь от отека, так как она один раз уже очень помогла.

16:16 Чувствую, что очень хочется спать. Решаю, что не буду ложиться, чтобы не нарушать график. Температура немного увеличена - до 36,9, но я ее пока что не ощущаю.

17:21 Температура поднялась до 37,1. Я решаю, что лучше сразу принять "Зодак" (антигистаминное), так как лучше предотвратить симптомы, чем потом с ними мучаться. Но рука все равно начала побаливать в месте укола. Обидно. Ещё раз порадовалась, что сделала прививку в правую руку. Хоть могу теперь левой (своей рабочей) нормально печатать текст.

18:15 Температура 37,2. Говорю себе: "Олеся, это твой выходной. Если ты хочешь провести его закутавшись под тремя одеялами с головой, то просто just do it. Ну и что, что только 18.30. Пора выключить свет". Уже начинаю чувствовать, что как будто бы заболеваю. Только ещё и рука в месте укола стала очень чувствительной. Болью в плече отдаётся после каждого движения. Нормально. Может быть хуже. Ждём. Постепенно начинает гореть все тело. Но температура до сих пор 37, 2. Надо дождаться 37, 5 и выпить парацетамол. Меня уже начинает знобить. Это ожидаемо, я так и предполагала, что второй раз будет то же самое, что и в прошлый.

19 часов. Я собираюсь с силами и решаю поесть, пока могу/хочу. А то я знаю, как это бывает: до утра жар под 39, а потом полудрема до 12 дня. Переносить это состояние на голодный желудок опасно. Осознаю, что меня уже очень сильно знобит, когда начинаю греть руки о тарелку с борщем. Рукам приятно, но не надолго. Спустя минут 15 температура повышается до 37,5. Начинает неплохо косить и потряхивать. Пью парацетамол, как и советовала врач.

Вот оно, начало. В этот раз все началось раньше. Хотя я и вакцинировалась на час раньше, чем в первой фазе, а еще плюсом сразу таблетку выпила. Поэтому надеюсь, что все-таки не будет такого ада, как в ночь после первой прививки



19:20 Температура начала резко повышаться. Уже 37, 8. Поняла, что можно фотографировать температуру с ртутного градусника, и это будет видно. Ура. Раньше не делала этого, теперь у меня будут даже фотосвитедельства.

19:40 Голова начинает побаливать в затылочной части. Озноб чувствуется, но высокая температура захватывает власть над организмом. Зато рука в месте укола больше не болит. Значит, во время приняла антигистаминное. Опухания также нет, заметна лишь небольшая красная точка.

21:30 Температура 39,3

22:30 Температура 40 градусов.Думаю: звонить в скорую или внепланово снова принять парацетамол. Решаю все же сначала попробовать справиться с температурой при помощи таблетки, а потом уже, если не поможет - обращаться к врачам. Отмечаю, что при 40 градусах у меня нет ни слезотечения, ни насморка, ни больного горла, даже потоотделение и то отсутствует. Спустя пару минут после приема лекарства резко ощущаю, как начинается реакция. Градом начинает течь пот. Думаю, что это хорошо, так как температура определенно снизится.

00:30 Температура 38,8. Выпиваю чай с лимоном. Нахожусь в полуосознанном состоянии, но вскоре засыпаю.

26 января

9 утра. Температура 39,4. Пью парацетамол, еще раз на всякий случай Зодак. Снова засыпаю.

Проверяю температуру каждый час - она опустилась до 37,8. Принимаю таблетки парацетамола еще в 17 часов и 23 часа, но весь день температура держится стабильно на одной и той же отметке. К 15 часам дня понимаю, что боль в руке вернулась, но не такая сильная. Засыпаю около полуночи.

27 января

6:00 Просыпаюсь. Ощущаю бодрость, даже сонливости нет. Третий день уже намного легче, чем первый и второй. Температура 36,6. "Ну все, настрадалась", думаю я. К 8:30 отмечаю новый симптом - чувствую ломоту в теле, особенно в районе шеи и верхней части туловища. Рука болит. Температура - 37.

9:30 Температура - 37,5. Мне снова холодно, я потею, ломота оставляет неприятное впечатление. До 13 часов дня температура - в пределах 37,4-27,5. В час - 37,2.

ВЫВОДЫ

Я ожидала, что во второй раз после прививки мне будет примерно также, как и в первый. Однако все прошло немного хуже. Тогда температура не поднималась выше 39, сейчас - была уже за гранью 40. После такой высокой температуры даже обычные 37,5 переносились тяжело. Большую часть времени я проводила в каком-то беспамятстве, полусознании. Отмечу, что по сравнению с первым разом у меня пока что (тьфу-тьфу-тьфу) нет отека на руке в месте укола. Зато появилась ломота в теле. И то, и то довольно неприятно, но терпимо. Аппетит не пропадал, как и в прошлый раз пью много воды.

Это действительно те ощущения, которые не хотелось бы повторять. Но опять же, смотря с чем сравнивать...Два-три дня потерпеть можно, зато потом не нужно будет в случае заражения месяц провести без запахов - утешаю себя. Или еще хуже, с ощущением, что все вокруг пахнет пропавшим мясом (как у знакомой моей подруги). Продолжаю наблюдение, ваша Леся.