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Испытания "Спутника V" среди пациентов с онкозаболеваниями могут начать в ближайшие месяцы

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В НИЦ имени Гамалеи рассказали о рисках для пациентов с онкозаболеваниями при вакцинации препаратом.

Клинические испытания "Спутника V" среди пациентов с онкологическими заболеваниями могут начать в ближайшие месяцы. Об этом журналистам на пресс-конференции в центре МИА "Россия сегодня" сообщила кандидат биологических наук Дарья Егорова, представляющая НИЦ имени Гамалеи. 

В первую очередь они будут проведены на группе пациентов, которые в настоящий момент находятся в стадии ремиссии онкозаболевания, потому что мы идем поступательно по увеличению степени рисков для самих пациентов, которые будут принимать участие в исследовании

Дарья Егорова, российский биолог

Эксперт объяснила, что в инструкции по использованию препарата "Спутник V" нет пункта о том, что запрещается использовать вакцину пациентам с онкологическими заболеваниями, однако применение вакцины в этом случае будет сопряжено с рисками для здоровья. По словам Егоровой, вакцинирование группы пациентов с онкозаболеваниями требует отдельного тщательного анализа, а также оценки относительно рисков и полезного воздействия.

В центре Гамалеи оценили эффективность вакцины "Спутник V".

Видео: Facebook/Пресс-центр "Россия сегодня"

 
Теги: дарья егорова, ним им гамалеи, онкология, рак, спутник v
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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Сегодня 13:24

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