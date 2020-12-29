Испытания "Спутника V" среди пациентов с онкозаболеваниями могут начать в ближайшие месяцы

В НИЦ имени Гамалеи рассказали о рисках для пациентов с онкозаболеваниями при вакцинации препаратом.

Клинические испытания "Спутника V" среди пациентов с онкологическими заболеваниями могут начать в ближайшие месяцы. Об этом журналистам на пресс-конференции в центре МИА "Россия сегодня" сообщила кандидат биологических наук Дарья Егорова, представляющая НИЦ имени Гамалеи.

В первую очередь они будут проведены на группе пациентов, которые в настоящий момент находятся в стадии ремиссии онкозаболевания, потому что мы идем поступательно по увеличению степени рисков для самих пациентов, которые будут принимать участие в исследовании Дарья Егорова, российский биолог

Эксперт объяснила, что в инструкции по использованию препарата "Спутник V" нет пункта о том, что запрещается использовать вакцину пациентам с онкологическими заболеваниями, однако применение вакцины в этом случае будет сопряжено с рисками для здоровья. По словам Егоровой, вакцинирование группы пациентов с онкозаболеваниями требует отдельного тщательного анализа, а также оценки относительно рисков и полезного воздействия.

В центре Гамалеи оценили эффективность вакцины "Спутник V".

Видео: Facebook/Пресс-центр "Россия сегодня"