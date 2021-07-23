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Мурашко: итоги об исследовании вакцины "Спутник V" появятся в октябре

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Наблюдения уже завершаются.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил в рамках просветительской кампании "Разберемся в вакцинах вместе" российского общества "Знание", что по российской вакцине "Спутник V" итоговый отчет будет готов в октябре.

По его словам, наблюдения уже завершаются, а промежуточные отчеты ранее уже публиковались. Отметим, что итоги по "ЭпиВакКорне" и "КовиВаку" должны быть опубликованы в конце этого года или в начале следующего.

Ранее мы писали, что в США назвали опасным и безответственным поступок отказ Пекина найти происхождение коронавируса в Китае. 

Видео: Российское общество "Знание"

Теги: вакцина ковивак, вакцина спутник v, вакцина эпиваккорона, михаил мурашко
Категории: Новости России, Лента новостей,

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