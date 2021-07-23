Мурашко: итоги об исследовании вакцины "Спутник V" появятся в октябре

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил в рамках просветительской кампании "Разберемся в вакцинах вместе" российского общества "Знание", что по российской вакцине "Спутник V" итоговый отчет будет готов в октябре.
По его словам, наблюдения уже завершаются, а промежуточные отчеты ранее уже публиковались. Отметим, что итоги по "ЭпиВакКорне" и "КовиВаку" должны быть опубликованы в конце этого года или в начале следующего.
Ранее мы писали, что в США назвали опасным и безответственным поступок отказ Пекина найти происхождение коронавируса в Китае.
Видео: Российское общество "Знание"
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