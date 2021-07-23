Мурашко: итоги об исследовании вакцины "Спутник V" появятся в октябре

Наблюдения уже завершаются.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил в рамках просветительской кампании "Разберемся в вакцинах вместе" российского общества "Знание", что по российской вакцине "Спутник V" итоговый отчет будет готов в октябре.

По его словам, наблюдения уже завершаются, а промежуточные отчеты ранее уже публиковались. Отметим, что итоги по "ЭпиВакКорне" и "КовиВаку" должны быть опубликованы в конце этого года или в начале следующего.

Ранее мы писали, что в США назвали опасным и безответственным поступок отказ Пекина найти происхождение коронавируса в Китае.

Видео: Российское общество "Знание"