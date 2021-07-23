В США назвали безответственным поступок Китая из-за отказа найти источник коронавируса

Ранее в ВОЗ оценили возможность лабораторного происхождения коронавируса.

Представитель Белого дома Дженнифер Псаки заявила на брифинге, что в Вашингтоне отказ Пекина от плана ВОЗ по поиску просихождения коронавируса в Китае расценивают как опасный и безответственный поступок.

Их позиция безответственна и откровенно опасна... Сейчас не время уклоняться, - сказала она.

Напомним, что в ВОЗ ранее выдвигали версии происхождения коронавируса. Организация сделала выводы, что "крайне маловероятна" утечка вируса из лаборатории. Наиболее вероятной назвали версию передачи человеку вируса от летучих мышей.

Ранее мы писали, что разведка Великобритании считает, что COVID-19 был создан в лабораторных условиях.

Видео: YouTube / CNBC Television