Венгрия открывает границы для вакцинированных россиян

Въезд разрешается с 27 июля.

С 27 июля власти Венгрии разрешили россиянам, которые полностью привиты от коронавируса, въезжать в страну без ограничений и карантина. Информация об этом появилась на сайте венгерского диппредставительства в Москве.

Не понадобятся привитым россиянам и ПЦР-тесты, только наличие сертификатов о вакцинации.

Напомним, что институт фармакологии и питания Венгрии одобрил российскую вакцину "Спутник V". Препарат используется в рамках национальной кампании по вакцинации.

Ранее мы писали, что в крмеле оценили темпы вакцинации от коронаируса. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что темпы не очень высокие.

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