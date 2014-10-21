Глава ВОЗ поблагодарил Путина за инициативу о признании вакцин

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус поблагодарил Россию за призыв ее президента Владимира Путина к взаимному признанию вакцин от коронавируса. Об этом в эфире Youtube-канала "Соловьев Live" заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Глава РФ в ходе своего выступления на саммите стран G20 подчеркнул необходимость ускорения процесса признания препаратов от COVID-19. Путин подчеркнул, в настоящее время доступ к лекарственным средствам и иным жизненно-важным ресурсам по-прежнему не могут получить все нуждающиеся страны. Причинами такого явления он назвал конкуренцию, протекционизм, а также неготовность некоторых государств к взаимному признанию препаратов от коронавируса и сертификатов о прохождении вакцинации.
Со стороны руководителя ВОЗ была выражена признательность президенту нашей страны за ту инициативу, с которой он вышел относительно необходимости мер в рамках "Двадцатки" о взаимном признании вакцин.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ
Она добавила, что взаимное признание вакцин в странах "Большой двадцатки" является масштабным шагом вперед в противодействии пандемии коронавируса.
Саммит лидеров G20 начался в Риме в субботу и завершится 31 октября.
Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что прививаться назальной вакциной от COVID-19 необходимо не чаще чем раз в полгода.
Видео: Youtube/Соловьев Live
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