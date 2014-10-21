Глава ВОЗ поблагодарил Путина за инициативу о признании вакцин

В МИД РФ отметили, взаимное признание вакцин в странах G20 является масштабным шагом вперед в противодействии пандемии COVID-19.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус поблагодарил Россию за призыв ее президента Владимира Путина к взаимному признанию вакцин от коронавируса. Об этом в эфире Youtube-канала "Соловьев Live" заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Глава РФ в ходе своего выступления на саммите стран G20 подчеркнул необходимость ускорения процесса признания препаратов от COVID-19. Путин подчеркнул, в настоящее время доступ к лекарственным средствам и иным жизненно-важным ресурсам по-прежнему не могут получить все нуждающиеся страны. Причинами такого явления он назвал конкуренцию, протекционизм, а также неготовность некоторых государств к взаимному признанию препаратов от коронавируса и сертификатов о прохождении вакцинации.

Со стороны руководителя ВОЗ была выражена признательность президенту нашей страны за ту инициативу, с которой он вышел относительно необходимости мер в рамках "Двадцатки" о взаимном признании вакцин. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Она добавила, что взаимное признание вакцин в странах "Большой двадцатки" является масштабным шагом вперед в противодействии пандемии коронавируса.

Саммит лидеров G20 начался в Риме в субботу и завершится 31 октября.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что прививаться назальной вакциной от COVID-19 необходимо не чаще чем раз в полгода.

Видео: Youtube/Соловьев Live