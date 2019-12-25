Гинцбург рассказал, что назальная вакцина будет защищать от COVID-19 не менее полугода

Гинцбург уверен, что, пройдя вакцинацию "Спутником V", а затем ревакцинацию назальным препаратом, человек сможет обеспечить себе полную защиту не только от COVID-19 в тяжелой форме, но и от заражения вирусом в целом.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что прививаться назальной вакциной от COVID-19 необходимо не чаще чем раз в полгода. Об этом пишут РИА Новости.

Гинцбург уверен, что, пройдя вакцинацию "Спутником V", а затем ревакцинацию назальным препаратом, человек сможет обеспечить себе полную защиту не только от COVID-19 в тяжелой форме, но и от заражения вирусом в целом. Спикер СФ Валентина Матвиенко уже упоминала о том, что врач посоветовала ей назальную вакцину в качестве дополнительной защиты. По словам спикера СФ, использование спрея без основной прививки не обеспечивает необходимый уровень иммунизации.

Пока вакцинация остается единственным надежным способом уберечь организм от коронавируса. Глава Минздрава Михаил Мурашко подчеркнул, что доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%. Как правило россияне не хотят ставить прививку.

Ранее мы сообщили, что Путин выступил за создание механизма признания вакцинации от COVID-19.

Фото: Совет Федерации