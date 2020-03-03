Комбинация вакцин лучше защищает от коронавируса, чем две векторные

Исследователи 2,5 месяца наблюдали более чем за 700 тыс. участников.

Ученые из Швеции провели исследование и пришли к выводу, что у людей, которые получили комбинацию доз вакцин AstraZeneca и мРНК-вакцины, риск заражения коронавирусом был ниже, если сравнивать с теми, кто получил две дозы векторной вакцины. Статья опубликована в журнале The Lancet Regional Health — Europe.

Так, исследователи 2,5 месяца наблюдали за более чем 700 тыс. участников. За это время у людей, которые получили комбинацию вакцин AstraZeneca и Pfizer, риск заражения коронавирусом снизился на 67%. При этом люди, которые привились AstraZeneca и Moderna рисковали заразиться на 79% меньше. Из тех, за кем ученые наблюдали, коронавирусом заразились 187 человек. Для обеих вакцин средняя эффективность составила 68%. У получивших же две дозы AstraZeneca 430 тыс. человек этот показатель составил 50%.

В исследовании говорится, что оценка эффективности комбинаций в том числе распространяется на "дельта"-штамм коронавируса.

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