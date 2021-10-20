На борьбу с коронавирусом Россия в день тратит 3,6 млрд рублей

С начала месяца выросло число активных случаев заражения.

Каждый день Россия на борьбу с коронавирусом тратит до 3,6 млрд рублей. Ранее сумма составляла 2 млрд рублей. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов во время встречи с сенаторами в формате "Открытого диалога", пишет "РИА Новости".

По информации Минздрава, в России с начала месяца рост числа активных случаев заражения составил 23%, а за прошлую неделю – 12%.

По словам министра, Минфин сейчас готовит предложение по поводу дополнительного выделения более 50 млрд рублей на систему обязательного медицинского страхования (ОМС).

Ранее мы писали, что власти Петербурга отказались пускать горожан в общественные места по ПЦР-тестам.

Видео: Youtube/Совет Федерации