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На борьбу с коронавирусом Россия в день тратит 3,6 млрд рублей

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С начала месяца выросло число активных случаев заражения.

Каждый день Россия на борьбу с коронавирусом тратит до 3,6 млрд рублей. Ранее сумма составляла 2 млрд рублей. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов во время встречи с сенаторами в формате "Открытого диалога", пишет "РИА Новости".

По информации Минздрава, в России с начала месяца рост числа активных случаев заражения составил 23%, а за прошлую неделю – 12%.

По словам министра, Минфин сейчас готовит предложение по поводу дополнительного выделения более 50 млрд рублей на систему обязательного медицинского страхования (ОМС).

Ранее мы писали, что власти Петербурга отказались пускать горожан в общественные места по ПЦР-тестам. 

Видео: Youtube/Совет Федерации

 

Теги: борьба с коронавирусом
Категории: Новости России, Лента новостей,

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