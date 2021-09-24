Глава МИД Мексики завил, что создается новая форма неравенства из-за непризнания вакцин России и Китая

По его словам, 50% жителей Латинской Америки были привиты российскими и китайскими вакцинами.

Глава МИД Мексики Марсело Эбрард на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что ограничения со стороны США и ЕС в отношении вакцин против коронавируса из России и Китая создают новую форму неравенства.

По его словам, в Латинской Америке, а также а Карибском бассейне около половины населения привились китайскими и российскими вакцинами, потому что доступ был только к ним.

Так что, если мы принимаем решение и делаем различия между вакцинами по признаку признания со стороны ВОЗ, мы создаем новое неравенство - не только в доступе к вакцинам, который уже демонстрирует впечатляющее неравенство, но и в новой форме. Марсело Эбрард, глава МИД Мексики

Он отметил также, что вакцинация связана с восстановлением экономик и личным доходом населения в Латинской Америке. Глава МИД Мексики также сказал, что непризнание отдельных вакцин и как следствие ограничения со стороны некоторых стран являются фактором углубления гендерного неравенства. По его словам, в Латинской Америке порядка 60% женщин привились российскими и китайскими вакцинами.

Видео: YouTube / Организация Объединенных Наций