Глава МИД Мексики завил, что создается новая форма неравенства из-за непризнания вакцин России и Китая

Глава МИД Мексики Марсело Эбрард на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что ограничения со стороны США и ЕС в отношении вакцин против коронавируса из России и Китая создают новую форму неравенства.
По его словам, в Латинской Америке, а также а Карибском бассейне около половины населения привились китайскими и российскими вакцинами, потому что доступ был только к ним.
Так что, если мы принимаем решение и делаем различия между вакцинами по признаку признания со стороны ВОЗ, мы создаем новое неравенство - не только в доступе к вакцинам, который уже демонстрирует впечатляющее неравенство, но и в новой форме.
Марсело Эбрард, глава МИД Мексики
Он отметил также, что вакцинация связана с восстановлением экономик и личным доходом населения в Латинской Америке. Глава МИД Мексики также сказал, что непризнание отдельных вакцин и как следствие ограничения со стороны некоторых стран являются фактором углубления гендерного неравенства. По его словам, в Латинской Америке порядка 60% женщин привились российскими и китайскими вакцинами.
Видео: YouTube / Организация Объединенных Наций
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