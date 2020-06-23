В Кремле оценили темпы вакцинации от коронавируса в России

Вакцинация поможет справиться с коронавирусом.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в России пока не удается справиться с пандемией коренным образом, потому что темпы вакцинации не очень высокие.

По словам Пескова, "обуздать эту заразу" поможет только вакцинация определенного процента населения.

В настоящий момент в стране прививку от коронавируса сделали более 34 млн человек.

Ранее мы писали, что в Чечне от коронавируса привились 100% взрослого населения. Всего в Чечне проживает 910 тыс. человек.

Фото: kremlin.ru