В Кремле оценили темпы вакцинации от коронавируса в России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в России пока не удается справиться с пандемией коренным образом, потому что темпы вакцинации не очень высокие.
По словам Пескова, "обуздать эту заразу" поможет только вакцинация определенного процента населения.
В настоящий момент в стране прививку от коронавируса сделали более 34 млн человек.
Ранее мы писали, что в Чечне от коронавируса привились 100% взрослого населения. Всего в Чечне проживает 910 тыс. человек.
Фото: kremlin.ru
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