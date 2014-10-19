В Чечне привили от коронавируса 100% взрослого населения

Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов заявил, что в регионе было привито от коронавируса 100% взрослого населения. Это первый российский регион, который достиг такого показателя.
По словам министра, взрослое население составляет 60% от общей численности жителей республики. Всего в Чечне проживает 910 тыс. человек.
Я хочу поздравить с этим жителей республики, безусловно, это послужит укреплению и сохранению жизни населения, - сказал министр.
Сулейманов отметил, что ближе к осени на эпидемиологической ситуации в Чечне скажется эффект от достижения коллективного иммунитета.
Вместе с тем, нам необходимо соблюдать плановую вакцинацию в таких же темпах, чтобы поддерживать эпидемиологический статус на этом уровне, - отметил он.
Ранее мы писали, что Петербург и Ленобласть стали лидерами по числу автоугонов в стране.
Фото: pixabay
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