В Чечне привили от коронавируса 100% взрослого населения

Это 568 тыс. человек.

Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов заявил, что в регионе было привито от коронавируса 100% взрослого населения. Это первый российский регион, который достиг такого показателя.

По словам министра, взрослое население составляет 60% от общей численности жителей республики. Всего в Чечне проживает 910 тыс. человек.

Я хочу поздравить с этим жителей республики, безусловно, это послужит укреплению и сохранению жизни населения, - сказал министр.

Сулейманов отметил, что ближе к осени на эпидемиологической ситуации в Чечне скажется эффект от достижения коллективного иммунитета.

Вместе с тем, нам необходимо соблюдать плановую вакцинацию в таких же темпах, чтобы поддерживать эпидемиологический статус на этом уровне, - отметил он.

Ранее мы писали, что Петербург и Ленобласть стали лидерами по числу автоугонов в стране.

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