Петербург и Ленобласть стали лидерами по числу автоугонов в России

Чаще всего угоняют кроссоверы.

В пятерку пользующихся у злоумышленников спросом транспортных средств попали Hyundai Tucson, Kia Sorento Prime, Lexus RX, Toyota Camry и Mitsubishi Outlander. Об этом сообщила пресс-служба ПАО СК "Росгосстрах".

Отмечается, что больше половины заявленных угонов по России приходятся на Петербург и Ленобласть. Эти субъекты РФ продолжают находиться в лидерах по автоугону.

Средняя сумма выплат по страховым случаям в Северо-Западном регионе увеличилась в 1,9 раза.

В начале июля у китайца с Новосмоленской угнали Mercedes-Benz.

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