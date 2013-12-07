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У китайца с Новосмоленской угнали Mercedes-Benz
Сегодня, 12:58
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У китайца с Новосмоленской угнали Mercedes-Benz

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Злоумышленника нашли и задержали. Выяснилось, что ранее молодой человек уводил Cadillac.

В Василеостровском районе Петербурга у гражданина Китая украли легковушку, стоимость которой более 2 млн рублей. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

В пятницу, 10 июля, в дежурную часть полиции обратился иностранец, который рассказал стражам порядка об угоне Mercedes-Benz. Молодой человек пояснил, что автомобиль находился на парковке возле дома по Новосмоленской набережной с ноября 2019 года. Мужчина в течение нескольких лет не приезжал в Петербург, но 30 мая этого года он при посещении Северной столицы он увидел, что машины нет на месте. 

Стражи порядка оперативно нашли причастного к преступлению жителя Васильевского острова. Выяснилось, что парень не впервые угнал дорогую иномарку. Ранее 26-летний житель Петербурга похитил Cadillac, который тоже располагался на парковке по Новосмоленской набережной. 

Накануне мужчина угнал автомобиль ДПС в центре Москвы. Его задержали на Минском шоссе. 

Фото: pixabay

Теги: китай, кража василеостровский район, метро приморская, новосмоленская набережная, угнали мерседес
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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