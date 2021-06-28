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Мужчина угнал автомобиль ДПС в центре Москвы

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Он отправился на нем в сторону МКАД.

В центре Москве мужчина совершил угон легкового автомобиля Дорожно-патрульной службы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел 27 июня. Неизвестный мужчина, воспользовавшись тем, что служебная машина сотрудников правопорядка была не закрыта, угнал ее и уехал в сторону московской кольцевой автомобильной дороги.

Угонщик был задержан на 22-ом километре Минского шоссе. Им оказался уроженец Калуги 1985 года рождения. 

По данному факту начата доследственная проверка.

Ранее нетрезвый подросток в Гатчине угнал "Жигули".

Видео: Telegram/LIFE SHOT

Теги: дпс, дтп, москва, угон автомобиля
Категории: Происшествия, Лента новостей, Новости России,

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