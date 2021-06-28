Мужчина угнал автомобиль ДПС в центре Москвы

В центре Москве мужчина совершил угон легкового автомобиля Дорожно-патрульной службы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.
Инцидент произошел 27 июня. Неизвестный мужчина, воспользовавшись тем, что служебная машина сотрудников правопорядка была не закрыта, угнал ее и уехал в сторону московской кольцевой автомобильной дороги.
Угонщик был задержан на 22-ом километре Минского шоссе. Им оказался уроженец Калуги 1985 года рождения.
По данному факту начата доследственная проверка.
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Видео: Telegram/LIFE SHOT
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