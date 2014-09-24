В Петербурге неизвестный угнал Kia Rio у директора "Синема Парк"

Сумма ущерба составила 960 тысяч рублей.

Полиция Петербурга разыскивает автомобиль марки Kia Rio 2021 года выпуска, который угнали у директора "Синема Парк". Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам потерпевшего, иномарка была припаркована у дома №3/5 на улице Корнея Чуковского. Неизвестный угнал машину в период с 20:30 1 июня до 8:30 2 июня. Сумма ущерба составила 960 тысяч рублей.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Ранее под Петербургом задержали подозреваемого в угоне дорогой иномарки.

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