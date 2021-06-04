Под Петербургом задержали подозреваемого в угоне дорогой иномарки

Полицейским пришлось применить табельное оружие при задержании.

В среду, 2 июня, в отдел полиции Красногвардейского района с заявлением обратилась 35-летняя петербурженка – ее машину, "Киа Рио" стоимостью в почти миллион рублей, угнали. Иномарку похитили ночью от дома №3 на улице Корнея Чуковского. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу по статье 158 УК РФ (кража) полицейские вышли на след предполагаемого преступника, 43-летнего жителя Петербурга, ранее судимого за 22 угона. По версии следствия, мужчина, выйдя из тюрьмы, вернулся к криминальному прошлому: организовал авторазборку краденых иномарок в арендованном гараже на улице Пролетарской в Шлиссельбурге. Угнанные иномарки корейского и японского происхождения разбирались на запчасти или подвергались перебивке идентификационных номеров, а после реализовывались.

Мужчину поймали с поличным, однако сдаваться он не планировал и оказал сопротивление, после попытался скрыться. Полицейский сделал предупредительный выстрел в воздух из табельного оружия, что вразумило злоумышленника.

Из гаражного бокса изъяли пять угнанных иномарок корейского и японского производства, которые готовились к разборке.

Расследование дела продолжается.

Ранее мы писали, что самокатчика, сбившего 5-летнюю девочку в Петербурге, задержали с наркотиками.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти