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Самокатчика, сбившего 5-летнюю девочку в Петербурге, задержали с наркотиками
Сегодня, 10:12
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Самокатчика, сбившего 5-летнюю девочку в Петербурге, задержали с наркотиками

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Подозреваемым оказался находящийся в федеральном розыске за наркотики житель Кудрово.

Полицейские задержали 36-летнего мужчину, подозреваемого в том, что 2 июня он на электросамокате сбил 5-летнюю девочку  на Искровском проспекте. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Девочка после этого инцидента оказалась в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и переломом лобной кости. После происшествия было возбуждено уголовное дело.

Подозреваемым оказался находящийся в федеральном розыске за наркотики житель Кудрово. В его квартире Пражской улице были найдены три пакета с растительным веществом и металлическая коробка с порошкообразным веществом белого цвета.

Фото: Piter.tv

Теги: кудрово, наркотики, самокат
Категории: Лента новостей,

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