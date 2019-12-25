Самокатчика, сбившего 5-летнюю девочку в Петербурге, задержали с наркотиками

Подозреваемым оказался находящийся в федеральном розыске за наркотики житель Кудрово.

Полицейские задержали 36-летнего мужчину, подозреваемого в том, что 2 июня он на электросамокате сбил 5-летнюю девочку на Искровском проспекте. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Девочка после этого инцидента оказалась в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и переломом лобной кости. После происшествия было возбуждено уголовное дело.

Подозреваемым оказался находящийся в федеральном розыске за наркотики житель Кудрово. В его квартире Пражской улице были найдены три пакета с растительным веществом и металлическая коробка с порошкообразным веществом белого цвета.

Фото: Piter.tv