Эксперты объяснили, что аденовирус в вакцине не воздействует на геном человека.

Вирусологи развеяли популярный миф о вакцине "Спутник V". По информации от специалистов, препарат от НИЦ имени Гамалеи не воздействует на человеческий геном, так как эти аденовирусы не способны размножаться в человеческом организме. Такое заявление в интервью журналистам URA.RU сделали ведущие эксперты.

Аденовирус даже "дикий", не измененный, попадая в ядро наших клеток, он там присутствует в виде эписомы, отдельной единицы. С ядром он не взаимодействует, с ДНК не взаимодействует, никуда не встраивается. Алексей Аграновский, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ

Вирусолог заметил, что аденовирус может размножаться только в специальной культуре клеток ферментеров. В клетках пациента он находится приблизительно две недели после того, как человеку сделали укол. С позицией коллеги согласился доктор биологических наук Сергей Нетесов. Он добавил, что в отличие от природного варианта вируса у аденовирусов, поступающих с вакциной, отсутствует часть генома.

Россия выкупила у Словакии неиспользованную вакцину "Спутник V".

Фото: Piter.tv