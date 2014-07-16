Россия выкупила у Словакии неиспользованную вакцину "Спутник V"

Москве вернули 160 из 200 тысяч доз.

Россия выкупила у Словакии неиспользованную вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом в эфире Словацкого радио рассказала пресс-секретарь Минздрава республики Зузана Элиашова. Известно, что сделка состоялась по той же стоимости, по которой Братислава приобрела препарат у Москвы.

Россия выкупила у нас 160 тыс. из 200 тыс. поступивших в республику доз "Спутника V".Такое количество осталось неиспользованным. Срок годности препарата вскоре истекает. Зузана Элиашова, пресс-секретарь Минздрава Словакии

Напомним, что партия "Спутника V" поступила в Словакию 1 марта. Использовать препарат в государстве начали только 7 июня. На прививку местные жители могли регистрироваться до 30 июня. Свыше 15 тысяч человек вакцинировали российской разработкой от ковида. В этот перечень вошли глава Минфина Игор Матович. Евросоюз выразил Братиславе недовольство закупкой вакцины, незарегистрированной на территории ЕС. Скандал привел к отставке Матовича с должности премьера. Теперь он занимает пост главы Минфина и вице-премьера.

За прошедшие сутки от коронавируса привились более 23 тыс. петербуржцев.

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