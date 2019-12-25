За прошедшие сутки от коронавируса привились более 23 тыс. петербуржцев

Сейчас запас вакцины в городе – 154 488 комплектов доз.

За прошедшие сутки первично привито 18 471 человек, а вторично вакцинировались 4 648 человек. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 2 июля, распространяемой пресс-службой Смольного.

Известно, что с начала массовой вакцинации в Петербурге привито 924 844 человека, из них 716 855 человек полностью завершили цикл вакцинации.

В настоящий момент в городе существует три препарата. Так, 1 032 292 человека предпочли вакцину "Спутник V", 27 540 человек выбрали препарат "ЭпиВакКорона" и 19 500 петербуржцев привились вакциной "КовиВак".

Ранее мы писали, что за последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 45 тыс. человек.

Фото: Piter.tv