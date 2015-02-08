  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 45 тыс. человек
Сегодня, 9:58
142
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 45 тыс. человек

0 0

Число заболевших петербуржцев за сутки продолжает расти. Накануне было зарегистрировано более 1600 случаев.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 45788 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города. 

Операторы обработали 12602 вызова, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

По словам председателя комитета по здравоохранению Петербурга, в городе стало снижаться число госпитализаций. Власти считают, что ПМЭФ, Алые паруса и ЕВРО-2020 не повлияли на рост заболеваемости COVID-19. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, тестирование
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии