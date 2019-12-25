Бывшие работники "Метростроя" вышли к Смольному из-за долгов по зарплате

Часть долгов насчитывается с 2018 года.

Бывшие сотрудники обанкротившегося ОАО "Метрострой" жалуются на отсутствие выплат заработной платы за сентябрь и октябрь. Также, по словам сотрудников, они не получили от руководства компенсации за отпуск. Речь идет о 3700 человек. Часть долгов насчитывается с 2018 года.

Не заплатили за выполненные работы, оставили без зарплаты и компенсаций за отпуск метростроителям и затихорились. Думали, что рассосется, забудется и даже благодарностью отзовется. Мы же благодетели, работу предоставили, платить начали, вон другие банкроты остаются ни с чем. Но что- то пошло не так. С людьми нужно по- человечески обращаться! написала Евгения в социальных сетях

Конфликт набирает обороты, поэтому в понедельник, 29 ноября, в 11:00 пройдет рабочая встреча по вопросам невыплаты зарплаты с председателем комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андреем Левакиным, представителями городской прокуратуры, СПб ГКУ "Дирекция транспортного строительства" и конкурсного управляющего ОАО "Метрострой". Об этом сообщили в пресс-службе ОАО "Метрострой Северной Столицы".

Напомним, в августе этого года Смольный предложил работникам "Метростроя" перейти в новую организацию – "Метрострой Северной Столицы", которое осенью прошлого года учредило ВТБ. Метростроителям пообещали расширенный социальный пакет и те же условия, по которым они работали в прошлой организации. Из "Метростроя" перешли более 3200 работников.

Фото: Telegram / Эхо Петербурга