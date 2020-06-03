В администрации Трампа заявили, что продолжают бороться с проявлениями расизма в стране.

Белый дом признал проблему расизма в США. Об этом заявила во время пресс-конференции старший советник главы государства Келлиэнн Конуэй.

Существует институциональный расизм, отсутствие равенства для все людей в этой стране. В этом, мне кажется, нет сомнений Келлиэнн Конуэй, представитель администрации президента Дональда Трампа

Чиновница отметила, что правительство усердно занимается работой по искоренению данной проблемы. Однако проявления расизма встречаются во многих регионах США и "сердцах многих граждан". Конуэй выразила надежду на то, что расследование обстоятельств гибели чернокожего жителя Миннеаполиса принесет свои плоды. После грубого задержания полицией мужчина по имени Джордж Флойд скончался. Из-за этого в США начались массовые беспорядки. Конуэй считает, что жертву убил представитель закона, который применил на задержанном удушающий прием.

В США открыли огонь по людям во время комендантского часа.