В США насчитали минимум 11 жертв массовых беспорядков и сотни пострадавших.

Названо число погибших за время беспорядков в США. Об этом рассказали американские журналисты с телеканала KTLA-5. По данным экспертов, в результате бунтов, которые охватили страну, жертвами стали не менее 11 человек. Столько погибших зарегистрировано из-за участия в акции протеста, посвященной убийству чернокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда.

Журналисты рассказали, что В Омахе погиб 22-летний афроамериканец. Вместе с друзьями он избивал белого мужчину. С собой у последнего был пистолет. Он застрелил одного из нападавших. В Окленде скончался сотрудник Федеральной службы охраны. Он получил огнестрельное ранение. Его напарнику удалось выжить. Жертвами беспорядков также стали жители Чикаго, Детройта, Омахи, Девенпорта, Окленда и Луисвилля. Большинство из них - темнокожие граждане США.

Официальные СМИ сообщили о сотнях пострадавших в результате массовых беспорядков.

CNN: около четырех тысяч человек задержали в ходе беспорядков в США.

Видео: YouTube/ Karl Kroll