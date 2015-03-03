Белый дом ожидает, что Конгресс предпримет шаги по вопросу потолка госдолга

Брайан Диз призвал конгрессменов не допустить дефолта в США.

Белый дом ожидает, что американский Конгресс предпримет необходимые шаги по вопросу потолка государственного долга. Такое заявление перед журналистами в рамках брифинга сделал руководитель Национального экономического совета администрации Джо Байдена. Эксперт уточнил, что поднять потолок госдолга США необходимо для того, чтобы не допустить дефолта в стране.

Это нерушимая обязанность, над которой Конгресс должен работать на двухпартийной основе. 97% долга связаны с действиями, которые имели место до того, как президент Байден вступил в должность. Брайан Диз, глава Национального экономического совета США

Эксперт заметил, что в любом случае Вашингтону пришлось бы поднимать потолок госдолга или увеличивать приостанавливать лимит заимствований в будущем. Эти действия являются отражением тех процессов, которые ранее были предприняты Белым домом. При этом администрация ожидает, что члены Конгресса "сделают это", как трижды уже было при предыдущем президенте Дональде Трампе.

Напомним, что временно потолок госдолга США был заморожен Конгрессом до 31 июля. Законодатели не успели поднять его, поэтому с 1 августа уровень задолженности достиг законодательно установленной максимальной величины.

В США принимают "чрезвычайные" меры в связи с достижением потолка госдолга.

Фото: Pixabay.com