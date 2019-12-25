Байден: Конгресс США поднимет потолок госдолга

Президент США объяснил, что это позволит стране избежать дефота.

Американский президент Джо Байден уверен, что Конгресс США поднимет потолок государственного долга и не допустит дефолта. Об этом политик сообщил на брифинге с журналистами Белого дома. Он ответил на вопрос пула корреспондентов о том, обеспокоен ли он сложившейся экономической ситуацией с потолком госдолга. Ему напомнили, что законодатели так его и не подняли.

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Напомним, что в Америке потолок госдолга был заморожен Конгрессом до 31 июля. Из-за этого решения с 1 августа уровень задолженности достиг законодательно установленной максимальной величины. Глава Минфина Джанет Йеллен ранее предупреждала Конгресс об угрозе дефолта на новый финансовый год. Она уведомила законодателей о том, что правительство не сможет в этом случае выплачивать долги по обязательствам, так как на этот период администрация запланировала значительные траты из бюджета. Члены республиканской партии в свою очередь заявили, что не поддержат повышение потолка госдолга, пока Байден не согласится сократить траты или принять меры по сокращению госдолга.

Напомним, что Америка разбирается с последствиями финансово-экономического кризиса 2007-2008 годов. Страна несколько раз поднимала потолок госдолга. В 2019 году Конгресс США приостановил лимит заимствований (или потолок долга) до 31 июля 2021 года.

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