В США принимают "чрезвычайные" меры в связи с достижением потолка госдолга

Период действия экстраординарных мер в этом году может означать повышенную неопределенность.

Министр финансов США Джанет Йеллен в письме лидерам Демократической и Республиканской партий заявила, что американский Минфин достиг установленного Конгрессом потолка госдолга. В связи с этим ведомство приступило к "экстраординарным" мерам по временным заимствованиям в отсутствие законодательно утвержденного нового лимита на госдолг. Об этом сообщает Bloomberg.

Как отметила глава Минфина США, в 2021 году период действия экстраординарных мер может означать повышенную неопределенность, связанную с влиянием пандемии на экономику.

Я при всем уважении призываю конгресс защитить залог полного обеспечения и кредита Соединенных Штатов и предпринять действия как можно скорее, — говорится в письме.

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