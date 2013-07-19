Российский миллиардер предсказал возможный квазидефолт в США

Олег Дерипаска уверен, что новые действия по стимуляции экономики США могут привести к коллапсу.

Российский миллиардер Олег Дерипаска предрек квазидефолт в США. По его мнению, к этой проблеме приведет новый пакет стимулирования экономики США, подготовленный администрацией президента Джо Байдена. Об этом бизнесмен написал в своем Telegram-канале.

Миллиардер отметил, что президент США заявил очень большие суммы, которые пойдут на помощь стране. При этом не понятно, откуда они собираются брать эти деньги.

Откуда Байден собирается брать столько денег — непонятно. Хотелось бы, чтобы из бюджетов политических авантюристов Госдепа и ястребов из Пентагона, но не похоже. Эти при новой администрации чувствуют себя вполне комфортно Из канала Олег Дерипаска

Белый дом, очевидно, разработал план взять деньги на осуществление своего плана у "всего мира", добавил Дерипаска. Он также напомнил, что госдолг Америки приближается к 30 триллионам долларов. И у новой администрации нет планов по его сокращению.

Ранее Piter.tv сообщал, что Дерипаска назвал способ для России выйти из-под "санкционного пресса"

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