ЕС снял санкции с двоюродного брата Дерипаски и экс-министра ЛНР

Европейский союз исключил из санкционного списка, действующего против Москвы, двоюродного брата российского бизнесмена Олега Дерипаски Павла Езубова и бывшего министра топлива, энергетики и угольной промышленности в луганской народной республике Константина Завизенова. Соответствующая информация приведена в официальном журнале ЕС.
Записи об одном умершем лице, а также еще об одном лице должны быть удалены.
текст документа
Эксперты пояснили, что речь идет об умершем в 2024 году Констатине Завизенове и о Езубове.
Европейский суд юстиции в Люксембурге в сентябре 2024 года принял решение аннулировать запреты и ограничения, действовавшие в отношении Езубова, введенные ранее Советом ЕС в связи с региональным конфликтом на Украине. Также Евросоюз продлил антироссийские рестрикции вплоть до 15 марта 2026 года.
Евросоюз представит новый пакет антироссийских санкций.
Фото: pxhere.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все