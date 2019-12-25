  1. Главная
ЕС снял санкции с двоюродного брата Дерипаски и экс-министра ЛНР
Двое россиян вышли из "черного перечня" Европейского союза.

Европейский союз исключил из санкционного списка, действующего против Москвы, двоюродного брата российского бизнесмена Олега Дерипаски Павла Езубова и бывшего министра топлива, энергетики и угольной промышленности в луганской народной республике Константина Завизенова. Соответствующая информация приведена в официальном журнале ЕС.

Записи об одном умершем лице, а также еще об одном лице должны быть удалены.

текст документа

Эксперты пояснили, что речь идет об умершем в 2024 году Констатине Завизенове и о Езубове.

Европейский суд юстиции в Люксембурге в сентябре 2024 года принял решение аннулировать запреты и ограничения, действовавшие в отношении Езубова, введенные ранее Советом ЕС в связи с региональным конфликтом на Украине. Также Евросоюз продлил антироссийские рестрикции вплоть до 15 марта 2026 года. 

Евросоюз представит новый пакет антироссийских санкций.

Фото: pxhere.com

