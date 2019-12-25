Дерипаска назвал способ для России выйти из-под "санкционного пресса"

Российский миллиардер Олег Дерипаска предположил, что развитие цифрового юаня может помочь России уйти от давления санкций.

Цифровой юань, который сейчас развивают китайские власти, может подвинуть в мировой торговле доллар. Это поможет России освободиться от "санкционного пресса", считает российский миллиардер Олег Дерипаска.

Китай уже к 2026 году станет первой экономикой мира, считает бизнесмен. На это указывает рост ВВП страны в первом квартале 2021 года. Также он заметил, что у США по итогам первых трех месяцев текущего года образовалась дыра в бюджете в 1,7 триллиона долларов. А слишком частое применение санкций заставляет задуматься о роли доллара в международных расчетах.

В общем, цифровой китайский юань, видимо, серьезно подвинет доллар в мировой торговле, что и поможет России выйти из-под санкционного пресса. Из сообщения в Телеграм-канале Олега Дерипаски

Ранее Дерипаска назвал обновление Транссибирской магистрали способом совершить прорыв. Он считает, что маршрут после модернизации может стать альтернативой китайскому Шелковому пути и традиционным грузоперевозкам через Суэцкий канал.

Накануне миллиардер Дерипаска обвинил Росстат в "жонглировании цифрами" о числе бедных россиян. Однако после удалил пост об этом.

Фото: pixabay