Миллиардер Дерипаска обвинил Росстат в "жонглировании цифрами" о числе бедных россиян

По его словам, данные официальной статистики далеки от реальности.

Российский олигарх Олег Дерипаска заявил, что Росстат "жонглирует" официальной статистикой бедных граждан в России. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, доходы ниже прожиточного минимума имеют больше половины населения РФ, что составляет примерно 80 миллионов жителей страны. По данным Росстата, бедными являются 17,8 миллиона россиян.

Дерипаска считает, что ведомство за последние годы "научилось виртуозно манипулировать статистикой". Из-за этого, по его словам, жителям России приходится "читать такие "бравые" отчеты о "победах" над бедностью".

В свою очередь Дерипаска предложил дать доступную ипотеку для регионов страны.

Напомним, статистику о борьбе с бедностью Росстат опубликовал на прошлой неделе. Согласно этим данным, в прошлом году уровень бедности упал до 12 процентов, что на 300 тысяч человек меньше, в чем два года назад. Главной причиной положительной динамики Росстат назвал веерную раздачу денег на фоне пандемии COVID-19.

Ранее Дерипаска назвал решение ЦБ по ставке атакой на доходы граждан.

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