Росстат заявил о снижении числа бедных россиян в 2020 году

По данным ведомства, на это повлияли программы соцподдержки.

Число бедных россиян по итогам 2020 года составило почти 18 миллионов человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата. Это минимум с 2014 года.

Согласно данным Росстата, число жителей страны с доходами ниже прожиточного минимума снизилось в IV квартале 2020 года до 13,5 миллионов человек и составило чуть более девяти процентов от всего населения. Всего, по предварительным итогам прошлого года, в России насчитывается 17,8 миллионов бедных граждан – более 12 процентов населения.

Росстат объясняет это снижение введением программ социальной поддержки малоимущих слоев населения. В результате общий объем социальных выплат в IV квартале прошлого года составлял 3,4 триллиона рублей. Это почти на шесть процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее мы сообщали, что правительство России разрабатывает новый критерий бедности.

Фото: pixabay.com