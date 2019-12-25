Правительство России разрабатывает новый критерий бедности

По словам Алексея Кудрина, новый критерий подтолкнет работодателей к повышению зарплаты работникам.

Правительство России рассматривает новый критерий, по которому будут определять бедность. Об этом сообщил "РИА Новости" глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

По словам чиновника, на основе анализы принятых мер по борьбе с бедностью в стране специалисты сформулировали собственные предложения по решению данной проблемы. Сейчас ими занимаются в правительстве РФ.

Для определения уровня бедности Счетная палата отталкивалась от величины доходов граждан ниже прожиточного минимума.

Я знаю, что правительство рассматривает еще один критерий по уровню бедности, на основе этого подхода, которой будет чуть-чуть отличаться. Но мы его пока еще не видели. Алексей Кудрин, Глава Счетной палаты РФ

В 2021 году в России изменился порядок расчета прожиточного минимума. Теперь он исчисляется через медианную зарплату и коэффициент к ней. По словам Кудрина, это позволит точнее определить бедность, а новые правила расчета способны увеличить рост прожиточного минимума, что подтолкнет работодателей быстрее повышать зарплаты.

Отметим, что прожиточный минимум в 2021 году на душу населения составляет 11 653 рубля. Для трудоспособного населения он составляет 12 702 рубля, для детей - 11 303 рубля, для пенсионеров - 10 022 рубля.

Ранее мы сообщали, что Счетная палата планирует провести 440 проверок в 2021 году.

Фото: YouTube/Общероссийский гражданский форум